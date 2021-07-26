Втім, уже після результатів міжнародних досліджень можна буде говорити про ймовірне посилення імунітету вакцинованих китайським препаратом CoronaVac третім щепленням. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Бустерна доза

Він зазначив, що зараз немає спільного бачення того, який алгоритм ревакцинації вибрати на наступні періоди. І додав, що уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні ухвалюють рішення про введення "бустерної дози".

Довідка. Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Ігор Кузін – головний санітарний лікар "Міністерство охорони здоров'я України ухвалює подібні рішення, спираючись на результати міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини й аналізу аналогічного досвіду інших держав".

Чому Україна не проводить такі дослідження

Кузін наголосив, що Україна не проводить такі дослідження самостійно. Зазвичай вони не ініціюються державою, зокрема через можливий конфлікт інтересів з виробником в сфері закупівель лікарських засобів.

"Переважно, такі дослідження ініціює фармацевтичний сектор", – розповів головний санітарний лікар. І наголосив, що очікуватимуть на міжнародні результати, щоб остаточно зрозуміти, чи колотимуть українців бустерною дозою і створити власну стратегію ревакцинації.

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