Чи потрібна буде українцям третя доза вакцини: відповідь МОЗ

В Чилі і Таїланді мають намір посилювати вакцинованих CoronaVac третім щепленням – Pfizer, Moderna або AstraZeneca. Міністерство охорони здоров'я України може також ухвалити таке рішення.

Втім, уже після результатів міжнародних досліджень можна буде говорити про ймовірне посилення імунітету вакцинованих китайським препаратом CoronaVac третім щепленням. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Бустерна доза

Він зазначив, що зараз немає спільного бачення того, який алгоритм ревакцинації вибрати на наступні періоди. І додав, що уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні ухвалюють рішення про введення "бустерної дози".

Ігор Кузін – головний санітарний лікар "Міністерство охорони здоров'я України ухвалює подібні рішення, спираючись на результати міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини й аналізу аналогічного досвіду інших держав".

Чому Україна не проводить такі дослідження

Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Кузін наголосив, що Україна не проводить такі дослідження самостійно. Зазвичай вони не ініціюються державою, зокрема через можливий конфлікт інтересів з виробником в сфері закупівель лікарських засобів.

"Переважно, такі дослідження ініціює фармацевтичний сектор", – розповів головний санітарний лікар. І наголосив, що очікуватимуть на міжнародні результати, щоб остаточно зрозуміти, чи колотимуть українців бустерною дозою і створити власну стратегію ревакцинації.

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