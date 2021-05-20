Так, у НСЗУ нагадали, що для отримання вакцини проти коронавірусу необхідно записатись у найближчому пункті щеплення. Перелік пунктів можна переглянути тут.
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Для повної імунізації від COVID-19 потрібні 2 дози. Після першого щеплення лікар або медична сестра спрямовує пацієнта на запис для другої дози вакцини.
Якщо ж пацієнта одразу не було записано на другу дозу, тоді ближче до дати другого щеплення слід звернутись до реєстратури пункту вакцинації, де проводилось щеплення або до будь-якого іншого робочого пункту та самостійно записатись. Або зробити це за допомогою сімейного лікаря,
– рекомендують у повідомленні.
Дані про щеплення кожного пацієнта вносяться та зберігаються в його електронній медичній картці поряд з іншими медичними даними, які вносить лікар.
"Це не обов'язково лікар, з яким пацієнт уклав декларацію. Дані про вакцинацію можуть бути використані для створення документу чи сертифікату", – додали у НСЗУ.
Вакцинація в Україні: коротко
- Станом на 19 травня 2021 року в Україні зробили 1 012 815 щеплень проти COVID-19. З них отримали першу дозу 964 745 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози – 48 070 людей, зокрема двоє отримали першу дозу за кордоном.
- Лідерами за кількістю вакцинованих є м. Київ, Дніпропетровська та Львівська області. Жінок було щеплено 525 723, трохи більше, ніж чоловіків – 487 092.
- Вакцинація проти COVID-19 в Україні проходить згідно з етапами Дорожньої карти вакцинації.
- Пріоритетно щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров'я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну в Токіо у 2021 році, освітян, співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники, а також люди віком від 65 років.