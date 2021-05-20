Так, у НСЗУ нагадали, що для отримання вакцини проти коронавірусу необхідно записатись у найближчому пункті щеплення. Перелік пунктів можна переглянути тут.

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Для повної імунізації від COVID-19 потрібні 2 дози. Після першого щеплення лікар або медична сестра спрямовує пацієнта на запис для другої дози вакцини.

Якщо ж пацієнта одразу не було записано на другу дозу, тоді ближче до дати другого щеплення слід звернутись до реєстратури пункту вакцинації, де проводилось щеплення або до будь-якого іншого робочого пункту та самостійно записатись. Або зробити це за допомогою сімейного лікаря,

– рекомендують у повідомленні.

Дані про щеплення кожного пацієнта вносяться та зберігаються в його електронній медичній картці поряд з іншими медичними даними, які вносить лікар.

"Це не обов'язково лікар, з яким пацієнт уклав декларацію. Дані про вакцинацію можуть бути використані для створення документу чи сертифікату", – додали у НСЗУ.

Вакцинація в Україні: коротко