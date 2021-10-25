Добавки не варто пити при коронавірусі
Частина вітамінів, які часто рекомендують пацієнтам з коронавірусом, не впливають на те, як людина буде хворіти COVID-19. Принаймні так вважає головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
Увага Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити
Не більше ніж гомеопатія
За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на перебіг ковіду, як і народна медицина або гомеопатія.
Ба більше від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто є сильна нудота.
Не залишайтесь у кам'яному віці! Насправді вітамін С, вітамін Д та цинк так впливає на перебіг ковіду, як гомеопатія чи народна медицина. Тому, коли у вас підтвердять коронавірус, згадайте, що ми зараз у 2021 році,
– наголосив лікар.
Кількість хворих зростає
- В Україні за останню добу підтвердили 14 634 нових COVID-випадки. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській та Житомирській областях.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 784 039 випадків інфікування коронавірусною хворобою.
- Наразі у червону зону входять 6 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська.
- Рівненська та Миколаївська області переходять до червоної зони карантину відзавтра, з 26 жовтня.