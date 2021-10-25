Добавки не варто пити при коронавірусі

Частина вітамінів, які часто рекомендують пацієнтам з коронавірусом, не впливають на те, як людина буде хворіти COVID-19. Принаймні так вважає головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Увага Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Не більше ніж гомеопатія

За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на перебіг ковіду, як і народна медицина або гомеопатія.

Ба більше від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто є сильна нудота.

Не залишайтесь у кам'яному віці! Насправді вітамін С, вітамін Д та цинк так впливає на перебіг ковіду, як гомеопатія чи народна медицина. Тому, коли у вас підтвердять коронавірус, згадайте, що ми зараз у 2021 році,

– наголосив лікар.

Кількість хворих зростає