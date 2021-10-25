Чи потрібні вітаміни і цинк при COVID-19: відповідь лікаря

Вітаміни С, Д і мікроелемент цинк часто рекомендують пацієнтам, які хворіють на коронавірус. Лікар розповів, чи потрібно це насправді та який ефект від приймання цих добавок.

Добавки не варто пити при коронавірусі

Частина вітамінів, які часто рекомендують пацієнтам з коронавірусом, не впливають на те, як людина буде хворіти COVID-19. Принаймні так вважає головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

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Не більше ніж гомеопатія

За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на перебіг ковіду, як і народна медицина або гомеопатія.

Ба більше від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто є сильна нудота.

Не залишайтесь у кам'яному віці! Насправді вітамін С, вітамін Д та цинк так впливає на перебіг ковіду, як гомеопатія чи народна медицина. Тому, коли у вас підтвердять коронавірус, згадайте, що ми зараз у 2021 році,

– наголосив лікар.

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