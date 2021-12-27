Потрібно готуватися, – в ООН попередили про нову пандемію

Як би нам цього не хотілося, пандемія коронавірусу COVID-19 не буде останньою. Тож генсек ООН закликав світ готуватися до нової.

Необхідно підготувати систему охорони здоров'я до нових пандемій. На цьому наголосив генсек ООН Антоніо Гетерриш.

Увага Знайшли ахіллесова п'яту грипу: відкриття дозволить створити універсальну вакцину від вірусу

COVID-19 буде не останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. У міру того як ми вирішуємо нинішню кризу системи охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступної,

– заявив Гетерриш.

27 грудня світ відзначає Міжнародний день протиепідемічної готовності

У 2020 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня протиепідемічної готовності. Він відзначається 27 грудня.

Цей день створений, аби привернути увагу до підготовки до наступних пандемій й вкотре наголосити на підвищенні готовності та консолідації зусиль для боротьби з ними.

Що пропонують в ООН

Генсек ООН закликав приділити увагу питанню підготовки до нових пандемій і виділити на це необхідні кошти. Він наголосив, що це питання потребує інвестицій.

У ВООЗ також закликають готуватися до нових пандемій