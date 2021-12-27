Потрібно готуватися, – в ООН попередили про нову пандемію
Джерело:твітер генсека ООН
Як би нам цього не хотілося, пандемія коронавірусу COVID-19 не буде останньою. Тож генсек ООН закликав світ готуватися до нової.
Необхідно підготувати систему охорони здоров'я до нових пандемій. На цьому наголосив генсек ООН Антоніо Гетерриш.
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COVID-19 буде не останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. У міру того як ми вирішуємо нинішню кризу системи охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступної,
– заявив Гетерриш.
27 грудня світ відзначає Міжнародний день протиепідемічної готовності
У 2020 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня протиепідемічної готовності. Він відзначається 27 грудня.
Цей день створений, аби привернути увагу до підготовки до наступних пандемій й вкотре наголосити на підвищенні готовності та консолідації зусиль для боротьби з ними.
Що пропонують в ООН
Генсек ООН закликав приділити увагу питанню підготовки до нових пандемій і виділити на це необхідні кошти. Він наголосив, що це питання потребує інвестицій.
У ВООЗ також закликають готуватися до нових пандемій
- Біологи на 100% впевнені, що з'явиться ще один небезпечний вірус – це лише питання часу. Як зауважили у ВООЗ, поява нового патогену "беззаперечна з точки зору біології".
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав світ здобути уроки з пандемії коронавірусу і готуватися до нової.
- Голова організації закликав країни підтримати юридичне укладання міжнародної угоди з підготовки до пандемій і реагування на них.