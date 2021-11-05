ВООЗ, CDC, МОЗ України та інші наукові організації не рекомендують проводити жодних тестів перед вакцинацією. Як зауважив Умід Шарапов під час брифінгу за підтримки Посольства США, вакцинація повинна бути простим рішенням – "просто піти вакцинуватися".

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Багатьох від вакцинації стримує страх – люди не люблять невизначеність та невідомість. Шарапов зауважив, що тут потрібно опиратися на те, що ми точно знаємо – що зараз дуже висока захворюваність, щодня до лікарень потрапляють по 6 тисяч людей, багатьом з них потрібний кисень, а дехто потрапляє до реанімації.

Питання дуже просте – чи вакцинація від COVID-19, чи потрапити до реанімації через COVID-19. Чи хочемо ми потрапити до реанімації? Ні,

– заявив він.

Нині процес вакцинації організований просто. Можна зателефонувати своєму лікарю або самостійно знайти на сайті COVID-вакцинації список місць, де можна отримати щеплення. Нині щеплення проводять у багатьох місцях, включаючи поліклініки, амбулаторії та Центри масової вакцинації.

Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Чи потрібно тестуватись перед вакцинацією

Тестуватись перед вакцинацією – не потрібно, абсолютно не потрібно. Просто треба йти вакцинуватись. Якщо спитати, що може піти не так – дуже багато питань, страхи тощо. Ні. Відразу треба згадувати, що ми знаємо – COVID-19 викликає важкі ускладнення. Навіть серед тих, хто перехворів легко, у деяких ускладнення тривають місяцями,

– наголосив представник CDC.

Поширені ускладнення після легкого перебігу COVID-19:

втома,

депресія,

випадіння волосся,

біль у суглобах,

зниження працездатності,

проблеми з увагою, концентрацією та пам'яттю.

Умід Шарапов також закликав людей, які вже вакцинувалися або планують це зробити, допомогти іншим людям, яким складніше з цим розібратися. До прикладу, деякі літні люди можуть не знати, як записатися на вакцинацію або як викликати мобільну бригаду. Це добра справа, яку ви зможете зробити