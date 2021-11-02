Глисти, або гельмінти, це паразитичні черви. Вони живуть в організмі господаря та отримують від нього харчування та захист. Вони розмножуються і виділяють продукти життєдіяльності, тому у господаря можуть виникати нудота, слабкість, свербіж в анусі, проблеми зі стільцем та інші симптоми.

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Ситуація в Україні

В Україні найчастіше зустрічаються аскариди, печінковий сисун і бичачий ціп'як.Заразитися глистами можна по-різному, наприклад через погано промиті овочі та фрукти чи сире м'ясо. А ще якщо пити забруднену воду з відкритих водойм або не мити руки після роботи із землею.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у всьому світі півтора мільярда людей заражені гельмінтами, які передаються через ґрунт. Проте більшість заражень відбувається у тропіках і субтропіках – країнах Африки, Південної Америки, Азії. Жителям цих регіонів рекомендують проходити профілактику від глистів.

В Україні також можна заразитися глистами. Ймовірно, протягом життя кожен із нас переносив цих паразитів. Але клімат не дозволяє їм поширюватися так сильно, як у тропіках та субтропіках. До того ж майже усі українці мають доступ до чистої води, засобів гігієни та ефективного лікування.

Доцільність вживання ліків для профілактики глистів

У рекомендаціях ВООЗ немає інструкцій щодо прийому глистогінних препаратів для профілактики. Приймаючи глистогінні, можна пропустити чи посилити симптоми інших захворювань.

Експерти зазначають, що при неспецифічному виразковому коліті інгредієнти ліків лише посилюватимуть біль. Самі препарати токсичні, а народні способи проти глистів можуть бути навіть небезпечними: є випадки, коли пацієнти вставляли в анус очищену голівку часнику, що призводило до травм та отруєнь.

Раніше вчені висунули дуже дивну теорію: кишкові паразити, особливо гельмінти, якимось чином сприяють зниженню ризику тяжкого перебігу коронавірусу. Автори дослідження виявили, що пацієнти з кишковими захворюваннями переносять COVID-19 легше, ніж інші хворі. З 270 пацієнтів, у яких були виявлені паразити, лише у 8% коронавірус протікав у важкій формі.