Чи потрібно пити вітамін D під час коронавірусу

Міф про можливий зв'язок приймання вітаміну D з поліпшенням клінічних результатів у пацієнтів з COVID-19 з'явився після публікації кількох препринтів досліджень. Це призвело до масового призначенням колосальних доз цієї речовини.

Як відбувалося дослідження

У своєму дослідженні поставили перед собою мету визначити, чи існує зв'язок генетичної схильності до підвищеного рівня вітаміну D з легким перебігом COVID-19. Вони проаналізували дані 4134 пацієнтів з COVID-19. У контрольну групу для порівняння були включені дані близько 1,3 мільйона осіб з 11 країн, у яких не було діагностовано коронавірусна інфекція.

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Вітамін D не впливає на перебіг коронавірусу

Автори дослідження не знайшли доказів того, що у людей без дефіциту вітаміну D є хоч якісь переваги при зараженні SARS-CoV-2. Не захищає він і від можливих ускладнень, тому приймання харчових добавок не можуть поліпшити клінічні наслідки у населення в цілому, вважають фахівці.

Вчені відзначили, що у дослідження є деякі обмеження:

вони проаналізували дані пацієнтів тільки європейського походження, тому не слід виключати можливість клінічних переваг для інших рас і етнічних груп;

в дослідження не були включені пацієнти з гострим дефіцитом вітаміну D, і не виключено, що таким хворим біодобавки можуть принести якусь клінічну користь.

Вчені також нагадали, що результати більшості попередніх досліджень про можливу ефективність вітаміну D складно інтерпретувати, оскільки вони не враховують найважливіші фактори ризику ускладнень при COVID-19, включаючи літній вік і наявність хронічних захворювань.