Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив член робочої групи Національної академії наук України Ігор Іванов. За його словами, у перші тижні вересні можна очікувати на 3 – 3,5 тисячі інфікованих щодня по буднях.

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"Є інформація, що інфікування Дельтою потребує госпіталізації у 2 рази ймовірніше. Отже потрібно приготуватися до складної ситуації", – зазначив Іванов.

Водночас багато українців уже перехворіли на коронавірус, тож в Україні штам Дельта поширюється повільніше, ніж в інших країнах. Відтак можна сподіватися на більш-менш стабільну ситуацію з ліжками у лікарнях.

Високий рівень летальних випадків

За словами науковця, наразі складно зробити точний прогноз щодо кількості летальних випадків після інфікування коронавірусом. Втім уже зараз у НАН України вважають, що цей показник буде не меншим, ніж під час попередніх 2 хвиль, та обчислюватиметься десятками тисяч смертей.

Вакцинація дещо полегшує загальну картину, адже 15 – 20% щепленого населення – це на 15 – 20% менше летальних випадків. Окрім цього, слід врахувати й жертв пандемії, які не потрапили до загальної статистики. Цей показник вираховують зі статистики про смертність в Україні з різних причин.

"У кожній з попередніх хвиль кількість летальних випадків на основі демографії становила 50 тисяч осіб. Гадаю, що з 3 хвилею матимемо приблизно те саме, але з корекцією на вакцинацію", – пояснив Іванов.

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Введення тотального карантину

Радниками при прийнятті рішень урядом щодо введення карантину в Україні є представники Київської школи економіки. Водночас науковець рекомендує вводити тотальний карантин незадовго до піку критичної ситуації.

У такий спосіб можемо зменшити число летальних випадків за великої захворюваності, але не в останній момент, бо карантин діє через 2 – 3 тижні,

– підкреслив Іванов.

За його словами, у критичній ситуації варто обмежувати доступ невакцинованих людей до об'єктів інфраструктури. Ба більше, управління цими об'єктами слід передати вакцинованим людям, оскільки з епідемічного погляду, передача вірусу від вакцинованої до вакцинованої особи малоймовірна.

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