ВПЛ у чоловіків

Чоловіки теж схильні до серйозних захворювань, таких як рак анального каналу, рак горла, статевого члена, які викликаються ВПЛ, хоч про це і говорять набагато рідше. Пап-тест допомагає виявити рак шийки матки на ранній стадії у жінок, але такого тесту не існує для раку статевого члена, анального отвору або члена.

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Вірус папіломи людини – велике сімейство вірусів, яке складається приблизно зі 100 різних генотипів. Вони передаються статевим шляхом, включаючи вагінальний, анальний та оральний секс.

Багато типів ВПЛ викликають генітальні бородавки, або гострі кондиломи. Це найчастіше доброякісне вірусне захворювання, яке передається статевим шляхом. Зазвичай вони не викликають проблем, але якщо розростаються, то можуть приносити психологічний, а й фізичний дискомфорт. У важких випадках вони можуть викликати кровотечу.

Деякі типи ВПЛ, наприклад 16 та 18, викликають рак. Такі віруси називаються онкогенними. Саме проти них і створено вакцини.

Скільки людей помирають від раку викликаного ВПЛ

З 2013 по 2017 рік у США було зареєстровано близько 25 000 випадків ВПЛ-асоційованого раку у жінок та близько 20 000 у чоловіків – це приблизно 5,2% від загальної кількості випадків. З 1970 року зростає кількість хворих на ВПЛ-асоційований рак анального каналу, горла як серед чоловіків, так і серед жінок. Половина всіх випадків раку статевого члена пов'язана із ВПЛ.

Ефективність вакцинації проти ВПЛ

У 2013 році підрахували, що відбудеться через 50 і 100 років, якщо вакцинуватимуться не лише дівчатка, а й хлопчики. У порівнянні зі спостереженням, вакцинація хлопчиків у віці 12 років призвела до зниження на 61% випадків раку, пов'язаного з ВПЛ 16-го та 18-го типів. Вакцинація від ВПЛ серед чоловіків також знижує витрати на лікування гострих кондилом та ВПЛ-асоційованих онкологічних захворювань.

Дослідження показують, що вакцинація знижує не тільки ймовірність розвитку раку анального каналу, а й частоту розвитку гострих кондилом. У 7 із 10 чоловіків вакцинація від ВПЛ призводить до зниження ймовірності розвитку генітальних бородавок.