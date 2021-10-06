Чи потрібно вакцинованим проти COVID-19 носити маску: відповідь МОЗ

Часто люди пояснюють своє небажання одягати захисну маску у громадському місці тим, що вони вже вакциновані. Втім, як би нам не набрид цей аксесуар, варто пам'ятати, маска – один із основних способів уникнути інфікування.

Він повторної недуги ніхто не застрахований. Тож у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти COVID-19 чи перехворіла, захисні маски зобов'язані носити всі без виключення.

​Важливо COVID-19 все ще не під контролем, – ВООЗ

МОЗ особливо рекомендує їх одягати насамперед:

медичним працівникам;

тим, хто має симптоми респіраторного захворювання або позитивний результат на COVID-19;

особам з груп ризику тяжкого перебігу захворювання;

тим, хто перебуває у громадських місцях і натовпах;

тим, хто перебуває разом із хворими.

Чому всім потрібно носити маски

Маски захищають здорових людей від інфікованих

Мовиться як про хворих на COVID-19 із вираженими симптомами, так і тих, хто безсимптомно переносить хворобу.

Тому використання маски – це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати коронавірусною хворобою,

– пояснили у відомстві.

Ризики захворіти

По-друге, наразі в Україні не мовиться про колективний захист від коронавірусу, а тому ризик інфікуватись все ж таки залишається.

Захист від нових штамів

У МОЗ підкреслили, вакцинація у поєднанні із використанням медичної маски дозволяє максимізувати захист від нових, більш небезпечних штамів коронавірусу, зокрема Дельта-штаму. Такі поради також надають Центри з контролю та профілактики захворювань в США.

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Як користуватися маскою проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу