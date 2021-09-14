Потрібно вакцинувати 24 мільйони громадян, – Кузін про те, як Україні захиститися від пандемії

Щоб Україна була захищена від пандемії, потрібно вакцинувати 24 мільйони наших громадян, тобто все доросле населення. Наразі щеплення отримали тільки 20% від цієї кількості.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін не впевнений, що вдасться наблизитись до так званої "стелі" щодо вакцинації.

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Треба направляти людей на вакцинацію

Нам ще не треба застосовувати якихось додаткових заходів або кардинальних змін, щоб людей перенаправити на вакцинацію,

– сказав чиновник.

Кузін зауважив, часто буває, що люди хочуть спочатку зробити якийсь віртуальний тест на наявність антитіл.

Вакцинація в Україні: що відомо

Протягом доби 13 вересня в Україні вакцинували 135 223 людини. 54 523 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 84 700 отримали завершальну, другу дозу.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 5 961 265 українців. 5 961 263 з них отримали першу дозу вакцини, а 4 884 904 – другу.

Загалом і першою, і другою дозами в Україні провели 10 846 167 COVID-щеплень.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

У вересні в Україні погіршилась ситуація із захворюваністю на коронавірус. За добу 13 вересня виявили 3 332 нових COVID-хворих.

Тому в уряді анонсували, що всі регіони планують перевести до жовтої зони карантину. 13 вересня Кабмін ухвалив рішення про зміну правил карантину, вони набудуть чинності через 7 днів.

Наприклад, ввели за 2 види COVID-сертифікатів: "жовті" та "зелені". Перші отримуватимуть люди, які отримали першу дозу щеплення. Люди із сертифікатами можуть не відбувати самоізоляцію при перетині кордону. Крім того, за наявності документів вакциновані люди зможуть обійти більшість обмежень у червоній та жовтій зонах.