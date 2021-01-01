Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вживати вітаміни D і C, а також цинк для профілактики або лікування коронавірусної інфекції.

Поки немає рекомендацій щодо вживання вітамінів D і C та цинку здоровим людям з метою профілактики COVID-19 чи для лікування коронавірусу. Про це розповів голова офісу ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт у відповідь на запит Радіо Свобода.

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ВООЗ координує зусилля з розробки та оцінки препаратів для лікування COVID-19,

– зазначив Ярно Хабіхт.

За його словами, вітаміни D і C та цинк мають вирішальне значення для доброго функціонування імунної системи і відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров’я та здоровому харчуванні.

"Де тільки можливо, споживання мікроелементів має надходити зі збалансованого та різноманітного харчування, враховуючи фрукти, овочі та продукти тваринного походження", – наголосив голова офісу ВООЗ в Україні.

Що слід вживати для вироблення вітаміну D

Так, вітамін D може вироблятися в шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу з природних джерел. Наприклад, з жирної риби, такої як лосось, тунець і скумбрія, риб’ячий жир, яловича печінка, сир і жовтки, або через збагачені вітаміном D продукти чи добавки, що містять вітамін D.

Якщо показник вітаміну D у людини граничний або не вживаються продукти, сповнені вітаміном D, і вплив сонячного світла обмежений, "рекомендовано вживати вітамін D у дозах 200–600 МО (міжнародних одиниць), залежно від віку, або відповідно до національних рекомендацій".