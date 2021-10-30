Чи потрібно залишити зимовий час: думка науковиці щодо скасування літнього часу

Дослідниця з Іспанії вважає, що активність людини до сходу сонця може згубно впливати на здоров'я. Але це потрібно ще точно визначити.

На літній час переходять більшість країн. Зазвичай це відбувається на весні – годинники переводять на одну годину вперед щодо зимового, стандартного часу.

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Існують як адепти переведення годинників на зимовий і літній час, так і його противники. Фахівчиня із Севільського університету (Іспанія) Хосе Марія Мартін-Олалла проаналізувала наслідки скасування переходу на літній час із фізіологічної точки зору.

Вона вважає, що підтримка одного й того ж часу впродовж року призводить до підвищення активності людини рано-вранці в зимові місяці, що може спричинити неприємні наслідки для здоров'я.

Як проводилось дослідження

Науковиця порівняла добові ритми сну та активності у Великій Британії та Німеччині. Ці країни розташовані на одній широті та мають приблизно однаковий рівень життя населення. В Англії літній час діє з 1918 року, а в Німеччині його скасували на період між 1945 та 1980 роками.

Нині Німеччина починає свій день приблизно на пів години раніше, ніж Велика Британія. Це результат багаторічної звички німців вставати до сходу сонця. Натомість у Британії початок робочої активності збігається зі сходом сонця.

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Вплив на здоров'я населення

Дослідниця з'ясувала, що скасування літнього часу призводить до більшої активності людей рано-вранці в зимовий час, але це не можна вважати оптимальним з фізіологічної точки зору.

До прикладу, це може призвести до загострення хронічних захворювань. Але які саме ризики для здоров'я несе в собі скасування літнього часу, доведеться ще визначити.

При цьому авторка роботи зауважила, що будь-яка з альтернатив переведення годинника не страхує населення від проблем зі здоров'ям у країнах, розташованих у середніх широтах.