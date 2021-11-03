Штучний інтелект здатний перемогти резистентність до антибіотиків: перші докази
Міжнародна команда вчених, під керівництвом доктора Герхарда Кеніга з Університету Портсмутачені, надала перші докази, що штучний інтелект (ШІ) може впоратися зі стійкістю бактерій, Допоможуть йому в цьому вже існуючі ліки.
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Штучний інтелект аналізує безліч різних варіантів та чинників, і в результаті видає оптимальні рекомендації для додаткових "інгредієнтів".
У пошуках розв'язання проблеми, група дослідників застосувала технологію на основі штучного інтелекту.
Зазвичай, розробка нового антибіотика починається з пошуку нової мішені, необхідної для виживання бактерій. Це дуже довгий і складний процес. У новій роботі вчені вирішили вдосконалити вже існуючі препарати. Однак перед цим за допомогою ШІ вони з'ясували, як саме їх необхідно модифікувати для подолання стійкості.
Якщо суперкомп'ютери можуть перемогти чемпіона світу з шахів, то чому вони не можуть перемогти бактерії,
– заявив автор роботи Герхард Кенінг.
Ефективність технології
Рекомендації ШІ дозволили вченим модифікувати ліки, які виявилися в 56 разів активнішими проти бактеріальних штамів. Суперкомп'ютер аналізував безліч чинників, таких як:
- розчинність;
- ефективність проникнення в бактерії;
- блокування вироблення у них білка.
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Це зайняло всього кілька тижнів, проте експериментальне підтвердження результату проводили протягом декількох років.
"Використання обчислювального підходу прискорює і здешевлює розробку нових похідних антибіотиків, а прогнозування активності хімічної сполуки до її синтезу також допомагає уникнути хімічних відходів", – сказав Кенінг.