Потужна технологія: штучний інтелект перехитрив стійкість до бактерій

Можливо, вчені зробили гігантський стрибок у боротьбі з найбільшою загрозою здоров'ю людей – бактеріальними інфекціями, які стійкі до антибіотиків. Для цього вони використали суперкомп'ютери.

Штучний інтелект здатний перемогти резистентність до антибіотиків: перші докази

Міжнародна команда вчених, під керівництвом доктора Герхарда Кеніга з Університету Портсмутачені, надала перші докази, що штучний інтелект (ШІ) може впоратися зі стійкістю бактерій, Допоможуть йому в цьому вже існуючі ліки.

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Штучний інтелект аналізує безліч різних варіантів та чинників, і в результаті видає оптимальні рекомендації для додаткових "інгредієнтів".

Щороку від стійких до антибіотиків бактерій помирає приблизно 700 тисяч людей. Очікується, що ця кількість зросте до мільйонів. Без ефективних антибіотиків, за прогнозами, тривалість життя скоротиться на 20 років.

У пошуках розв'язання проблеми, група дослідників застосувала технологію на основі штучного інтелекту.

Зазвичай, розробка нового антибіотика починається з пошуку нової мішені, необхідної для виживання бактерій. Це дуже довгий і складний процес. У новій роботі вчені вирішили вдосконалити вже існуючі препарати. Однак перед цим за допомогою ШІ вони з'ясували, як саме їх необхідно модифікувати для подолання стійкості.

Якщо суперкомп'ютери можуть перемогти чемпіона світу з шахів, то чому вони не можуть перемогти бактерії,

– заявив автор роботи Герхард Кенінг.

Ефективність технології

Рекомендації ШІ дозволили вченим модифікувати ліки, які виявилися в 56 разів активнішими проти бактеріальних штамів. Суперкомп'ютер аналізував безліч чинників, таких як:

розчинність;

ефективність проникнення в бактерії;

блокування вироблення у них білка.

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Це зайняло всього кілька тижнів, проте експериментальне підтвердження результату проводили протягом декількох років.

"Використання обчислювального підходу прискорює і здешевлює розробку нових похідних антибіотиків, а прогнозування активності хімічної сполуки до її синтезу також допомагає уникнути хімічних відходів", – сказав Кенінг.