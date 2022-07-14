Пандемія ще не завершилась

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. За його словами пандемія ще не завершилась, а рівень смертності від коронавірусу знову зростає.

Читайте також: Світом швидко шириться новий варіант Омікрону: чому він викликає серйозне занепокоєння

За даними ВООЗ, до цього призвели нові мутації штаму Омікрон, який став більш заразним і краще обходить природній та набутий імунітет.

Я стурбований тим, що випадки захворювання на COVID-19 продовжують зростати, створюючи додатковий тиск на розтягнуті системи охорони здоров’я та медичних працівників. Я також стурбований тенденцією до зростання смертності,

– сказав очільник ВООЗ.

Засудження дій уряду

Тедрос Аданом Гебреєсус додав, що уряди зараз мають кілька проблем через неправильну реакцію на коронавірус та скорочення тестувань і секвенування.

"Наразі існує розбіжність між науковою спільнотою та політичними лідерами і громадськістю стосовно сприйняття ризиків COVID-19", – сказав він.

За його словами попри те, що у світі є прогрес у методах боротьби з коронавірусом, які запобігають госпіталізації та смерті, пандемію ще не подолали.

Голова ВООЗ наголосив, що необхідно застосувати перевірені заходи, такі як носіння масок, покращена вентиляція приміщень, дотримання протоколів тестування та лікування.