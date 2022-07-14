ВООЗ рекомендує повернути масковий режим через збільшення кількості хворих на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує усім країнам світу відновити коронавірусні карантинні обмеження.

Пандемія ще не завершилась

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. За його словами пандемія ще не завершилась, а рівень смертності від коронавірусу знову зростає.

Читайте також: Світом швидко шириться новий варіант Омікрону: чому він викликає серйозне занепокоєння

За даними ВООЗ, до цього призвели нові мутації штаму Омікрон, який став більш заразним і краще обходить природній та набутий імунітет.

Я стурбований тим, що випадки захворювання на COVID-19 продовжують зростати, створюючи додатковий тиск на розтягнуті системи охорони здоров’я та медичних працівників. Я також стурбований тенденцією до зростання смертності,

– сказав очільник ВООЗ.

Засудження дій уряду

Тедрос Аданом Гебреєсус додав, що уряди зараз мають кілька проблем через неправильну реакцію на коронавірус та скорочення тестувань і секвенування.

"Наразі існує розбіжність між науковою спільнотою та політичними лідерами і громадськістю стосовно сприйняття ризиків COVID-19", – сказав він.

За його словами попри те, що у світі є прогрес у методах боротьби з коронавірусом, які запобігають госпіталізації та смерті, пандемію ще не подолали.

Голова ВООЗ наголосив, що необхідно застосувати перевірені заходи, такі як носіння масок, покращена вентиляція приміщень, дотримання протоколів тестування та лікування.