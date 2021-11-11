Більшість госпіталізованих – невакциновані. Так, за словами медиків 90% пацієнтів у лікарнях не мають жодного щеплення.
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Керівник відділення інтенсивної терапії в одній з італійських лікарень у місті Трієст на півночі країни Умберто Луканджело попередив про "повернення в темні дні пандемії". Він повідомив, що кількість пацієнтів у лікарнях Італії зростає з кожним днем. Нині ситуація нагадує катастрофу із заповненістю ліжок медустанов у 2020 році.
Медик додав, що лікарняні відділення працюють "на межі", а персоналу доводиться працювати у дві зміни.
Відомо, що деякі люди були госпіталізовані після участі в акції протесту проти COVID-сертифікатів.
І з гіркотою спостерігаю за ставленням тих, хто не вакцинується і вірить в наукову фантастику,
– сказав Луканджело.
Він додав, що деякі люди, які не зробили щеплення й опинилися в лікарні, каються. Але є й інші, які навіть в такій ситуації переконані, що коронавірусу не існує.
Зростання захворюваності в Італії: основне
- Зростання числа інфекцій в останні тижні частково пояснюється протестами проти посилення карантинних правил.
- Окрім цього, у містах досить низький рівень вакцинації. Ситуацію ускладнює і сильний приміський потік через кордон із сусідньою Словенією, де спостерігається різке зростання випадків захворюваності на коронавірус.
- Згідно з даними сайту Worldometers, за минулу добу, 10 листопада, в країні виявили 8 569 хворих на COVID-19.