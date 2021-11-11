Повернення темних часів пандемії: в Італії знову складна ситуація в COVID-лікарнях

В Італії знову ускладнилася ситуація з поширенням коронавірусу. Кількість інфікованих та госпіталізованих значно зросла.

Більшість госпіталізованих – невакциновані. Так, за словами медиків 90% пацієнтів у лікарнях не мають жодного щеплення.

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Керівник відділення інтенсивної терапії в одній з італійських лікарень у місті Трієст на півночі країни Умберто Луканджело попередив про "повернення в темні дні пандемії". Він повідомив, що кількість пацієнтів у лікарнях Італії зростає з кожним днем. Нині ситуація нагадує катастрофу із заповненістю ліжок медустанов у 2020 році.

Медик додав, що лікарняні відділення працюють "на межі", а персоналу доводиться працювати у дві зміни.

Відомо, що деякі люди були госпіталізовані після участі в акції протесту проти COVID-сертифікатів.

І з гіркотою спостерігаю за ставленням тих, хто не вакцинується і вірить в наукову фантастику,

– сказав Луканджело.

Він додав, що деякі люди, які не зробили щеплення й опинилися в лікарні, каються. Але є й інші, які навіть в такій ситуації переконані, що коронавірусу не існує.

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