Порятунок проводила бригада невідкладної медичної допомоги 403. Чоловікові, з яким це сталося, 52 роки.

Нещодавно У школі пережив клінічну смерть: у Запоріжжі медики борються за життя підлітка

Що сталося з чоловіком

Фельдшери по приїзду встановили, що в пацієнта стався інфаркт міокарда. Тому вони одразу приступили до реанімування.

Коли реанімування завершили, чоловіка завантажили в автомобіль швидкої та відвезли до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

Інші випадки дивовижного порятунку

У місті Дубно на Рівненщині 30 серпня медики швидкої вивели зі стану клінічної смерті однорічну дитину. У малюка різко почала підійматися температура та посиніла шкіра. Загалом порятунок тривав приблизно півтори години.

На Харківщині 31 липня викликали швидку до мотоцикліста, який потрапив у ДТП. Коли медики прибули у пацієнта вже зупинилося серце. Проте його змогли повернути до життя й госпіталізувати.