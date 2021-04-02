Під час пандемії помітно зріс попит на всі безконтактні технології сервісу, в тому числі на повітряні сушарки для рук. Однак вчені з'ясували, що краще використовувати паперові серветки, особливо в туалетах лікарень.

Як відбувалося дослідження

Дослідження проводила команда Кембриджського Університету (Cambridge University) за участю чотирьох добровольців. Вчені вирішили порівняти два популярних способи сушіння рук після миття в громадських туалетах, щоб порівняти, який з них більш ефективний.

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Експеримент проводився в туалеті однієї з лікарень. Учасники обробляли руки спиртовмісним антисептиком, потім змочували їх спеціальним розчином, після чого використовували або сушку, або паперові рушники. Весь цей час на добровольцях був надітий пластиковий фартух для перевірки забруднення одягу або рук.

Потім добровольці ходили по коридорах лікарні й клінічним відділенням, торкаючись до ручок дверей, поручнів і кнопок ліфта. Вони також носили стетоскоп на шиї, залишивши навушник в контакті з фартухом, сідали на стільці, схрестивши руки на грудях на кілька хвилин – словом, імітували звичайну активність медичного персоналу.

Сушарки для рук поширюють патогени

Вчені проаналізували концентрацію бактеріофага на фартухах і різних поверхнях в лікарні. Виявилося, що:

добровольці, які використовували струменеву сушарку, поширювали в 10 разів більше бактеріальних частинок в порівнянні з тими, хто витирав руки паперовими рушниками;

крім того, на їхніх фартухах було набагато більше мікроорганізмів.

На думку вчених, це сталося через сильний потік повітря, який відкидає вірусні частки на одяг.

Вчені відзначили, що причиною поширення мікроорганізмів став не тільки спосіб сушіння рук, але і якість миття. За їхніми словами, лише 40% медичних працівників ретельно миють руки з милом відповідно до рекомендацій.