Операцію проводили із застосуванням спершу штучного кровообігу, а потім з повною зупинкою кровообігу після охолодження пацієнтки до 24°С.

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Патологія добралась до серця

В повідомленні Хмельницького обласного центру йдеться, що подібних операцій в Україні виконують щорічно не більше десятка.

Патологія, коли злоякісна пухлина з нирки добирається аж до серця, належить до рідкісних і вкрай важких. Операції з видалення таких пухлин проводяться з великим ризиком виникнення кровотеч. Є й інший ризик – при забиранні метастазів у нижній частині порожнистої вени, в будь-який момент частинка пухлини може обірватися, долетіти до серця, легень і викликати масивну легеневу тромбоемболію,

– повідомили лікарі.

Операція тривала понад 6 годин. Лікарі видалили праву нирку та наднирник пацієнтці, з нижньої порожнистої вени та правого передсердя вдалося витягнути пухлину довжиною до 10 см, відновити кровотік.

Який стан пацієнтки наразі

На 20 добу пацієнтку виписано під спостереження сімейного лікаря та динамічне спостереження уролога і кардіолога.

Лікарі наголосили, що подібні випадки – на щастя, рідкісні. Кожен – унікальній, із надзвичайно поліморфною клінічною картиною, але висококваліфіковані фахівців здатні, без перебільшення, врятувати життя хворим з такою патологією.