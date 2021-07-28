Повністю вакциновані люди також можуть передавати Дельта-штам коронавірусу, – CDC

Навіть люди, які повністю пройшли курс вакцинації, тобто отримали 2 щеплення, також можуть передавати штам Дельта. Разом з тим, імунізація й надалі запобігає ускладненням недуги, якщо раптом людина захворіє.

Таку заяву зробили у Центрі з контролю та профілактики захворювань у Сполучених Штатах Америки (CDC). Через це прийняли рішення відновити масковий режим в районах з високим ризиком зараження для осіб, які пройшли повний курс вакцинації.

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"З попередніми варіантами, коли люди мали ці рідкісні інфекції, ми не бачили здатності їхньої передавати вірус іншим", – зазначила голова CDC Рошель Валенські.

Однак з варіантом Дельта, відбувалися спалахи недуги, коли щеплені люди інфікували інших. Це спостерігали протягом останніх кількох тижнів.

Штам Дельта: головне

У травні 2021 році CDC повідомляло про те, що вакциновані люди з меншою ймовірністю передають вірус іншим. Втім нові дані щодо стрімкого поширення Дельти змусили агенцію переглянути свої висновки.

Джерело: МОЗ України

Його вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у понад 100 країнах світу.

Ще на початку травня ВООЗ оголосила Дельту міжнародною загрозою через численні занепокоєння.

Згідно з даними служб громадського здоров'я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше , ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19. Як повідомили у британському МОЗ, ризик заразитися штамом Дельта повторно на 46% більший, ніж Альфою. При цьому найвищий ризик спостерігається вже через пів року після першого зараження й одужання.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу