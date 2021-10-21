Про це в ефірі 24 каналу розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина. За її словами, через ситуацію з коронавірусом в України наразі є лише 2 сценарії.

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"Є 2 варіанти: закрити всіх, заборонити їздити й відвідувати інші публічні місця або дозволити це робити хоча б тим, хто вакцинувався", – сказала народна депутатка.

Ймовірність повного локдауну

Вона додала, що вакциновані громадяни можуть отримати відповідні дозволи, тому що щеплення значно знижує зараження. Водночас якщо людина таки захворіє, то переживе вірус набагато легше, ніж невакцинована.

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Держава наразі має вибір, Ольга Стефанішина вважає справедливим те, що люди, які "не несуть загрозу для суспільства, системи охорони здоров'я та для себе" – можуть пересуватися більш вільно, ніж ті, хто прийняв рішення не вакцинуватися.

Я не виключаю випадок повного локдауну. Він може відбутись натуральним чином, оскільки навіть Київ, де наразі в Україні найбільший відсоток вакцинованих – все одно ми вже рухаємось до червоної зони,

– сказала Стефанішина.

Наразі, за словами членкині комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, новий штам є більш агресивним і швидше приведе регіон до червоної зони.

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