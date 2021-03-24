Співробітники Льєзького університету (Бельгія) виявили у країні поширення нового штаму коронавірусу. Нині новий варіант складає близько 4% інфекцій в країні.

Штам B.1.214 вперше виявили в січні 2021 року. Його поширеність збільшується в регіонах Брюсселю, Фламандського Брабанту і Ено.

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Було вивчено всього 100 випадків. Тому поки що рано говорити, чи цей штам є заразнішим або небезпечнішим за інші варіанти.

Цей новий штам поводиться не так, як інші. Зазвичай ми спостерігаємо втрату фрагментів ДНК при виборі копій. Бельгійський варіант, навпаки, концентрує безліч доповнень – вставка дев'яти нуклеотидів в послідовність білка Spike,

– заявив Вінсент Бурс, керівник лабораторії аналізу вірусів і секвенування в Льєзькому університеті.

Цікаво, що в основному його виявляють у пацієнтів, які отримують лікування в амбулаторних умовах, а не в відділеннях інтенсивної терапії.

Що стосується стійкості до вакцин, ми теж нічого не знаємо. У нас немає аргументів, які вказували б на те, що необхідно дуже сильно турбуватися про це,

– заспокоїв доктор Еммануель Андре, мікробіолог з католицького Левенського університету.

Таким чином, B 1.214 поки що не класифікують як "проблемний штам".

Пізніше журналісти видання написали, що насправді це не бельгійський штам. Просто так сталось, що бельгійські вчені його ідентифікували першими. Це трапилось випадково в рамках національної програми геномного нагляду за вірусом.

Дослідники вважають, що він виник в Демократичній Республіці Конго. Відтоді він поширився як мінімум в 17 країнах, включаючи Бельгію, Швейцарію, Данію та Францію.

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