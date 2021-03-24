Поводиться не так, як інші: в Бельгії виявили новий штам COVID-19
Співробітники Льєзького університету (Бельгія) виявили у країні поширення нового штаму коронавірусу. Нині новий варіант складає близько 4% інфекцій в країні.
Джерело:Le Fiagro
Штам B.1.214 вперше виявили в січні 2021 року. Його поширеність збільшується в регіонах Брюсселю, Фламандського Брабанту і Ено.
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Було вивчено всього 100 випадків. Тому поки що рано говорити, чи цей штам є заразнішим або небезпечнішим за інші варіанти.
Цей новий штам поводиться не так, як інші. Зазвичай ми спостерігаємо втрату фрагментів ДНК при виборі копій. Бельгійський варіант, навпаки, концентрує безліч доповнень – вставка дев'яти нуклеотидів в послідовність білка Spike,
– заявив Вінсент Бурс, керівник лабораторії аналізу вірусів і секвенування в Льєзькому університеті.
Цікаво, що в основному його виявляють у пацієнтів, які отримують лікування в амбулаторних умовах, а не в відділеннях інтенсивної терапії.
Що стосується стійкості до вакцин, ми теж нічого не знаємо. У нас немає аргументів, які вказували б на те, що необхідно дуже сильно турбуватися про це,
– заспокоїв доктор Еммануель Андре, мікробіолог з католицького Левенського університету.
Таким чином, B 1.214 поки що не класифікують як "проблемний штам".
Пізніше журналісти видання написали, що насправді це не бельгійський штам. Просто так сталось, що бельгійські вчені його ідентифікували першими. Це трапилось випадково в рамках національної програми геномного нагляду за вірусом.
Дослідники вважають, що він виник в Демократичній Республіці Конго. Відтоді він поширився як мінімум в 17 країнах, включаючи Бельгію, Швейцарію, Данію та Францію.
Небезпечні штами коронавірусу SARS-CoV-2
- Нині домінантною мутацією COVID-19 є мутація D614G. Її зафіксували ще на початку 2020 року і відтоді вона поширилась по всьому світу. Вчені вважають, що вона зробила коронавірус у 8 разів заразнішим.
- Натомість "британський" штам коронавірусу N501Y, за попередніми даними, на 64% смертельніший за інші штами COVID-19.
- Також є пересторога стосовно південноафриканського штаму. Хоч він і не є смертельнішим за оригінальний штам, він на 50% заразніший. Вчені побоюються, що він має стійкість до антитіл людей, які перехворіли, та вироблених вакцин. Якщо це дійсно так, то у випадку поширення цього штаму підвищується ризик виникнення повторних інфекцій.
- Більшість виявлених мутацій коронавірусу є незначними та не становлять небезпеки.
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