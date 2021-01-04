Повторення брехні: МЗС Китаю відреагувало на теорію про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані
Китай вважає брехнею висловлення заступника радника президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Метью Поттінджера. Він висунув теорію про те, що причиною пандемії став витік коронавірусу SARS-COV-2 з лабораторії в місті Ухань.
З таким твердженням в понеділок, 4 січня, під час брифінгу виступила офіційна представниця міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн. Про це повідомили на сайті Global Times.
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Критика теорії
За її словами, всім відомо про так звану теорію витоку вірусу з лабораторії в місті Ухань, де він був штучно зроблений. Майже всі світові вчені і експерти в галузі контролю за захворюваннями, зокрема американські фахівці у цій галузі її критикували.
Китайські вчені неодноразово давали коментарі з цього питання засобам масової інформації. Американські ЗМІ також відвідували Уханьський інститут вірусології, де їм з професійної точки зору повідомляли про реальний стан справ,
– зазначила Чуньїн.
Також вона додала, що китайські журналісти неодноразово наводили цифри і факти, які спростовують подібні твердження.
Брехня і наклеп Поттінджера
Як відзначила представниця, високопоставлений чиновник уряду США Поттінджер нібито продовжує повторювати брехню і наклеп, які вже раніше звучали.
"Я дуже сподіваюся, що американська сторона внесе ясність, чим є ця заява: особистою думкою пана Поттінджера чи офіційною позицією США", – також сказала Чуньїн.
Витік COVID-19 в Ухані: що відомо
- Таблоїд Daily Mail 30 грудня 2020 року опублікував заяву Поттінджера, в якому чиновник з посиланням на інформацію розвідки назвав найімовірнішою причиною пандемії витік коронавірусу SARS-COV-2 з лабораторії в місті Ухань.
- У травні президент США Дональд Трамп припустив, що новий коронавірус міг покинути Уханьський інститут вірусології через некомпетентність персоналу.
- Офіційна представниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн тоді заявила, що припущення глави Білого дому про витік коронавірусу з біологічної лабораторії в місті Ухань через "дурну помилку в Китаї" суперечать дійсності.
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