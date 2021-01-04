Китай вважає брехнею висловлення заступника радника президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Метью Поттінджера. Він висунув теорію про те, що причиною пандемії став витік коронавірусу SARS-COV-2 з лабораторії в місті Ухань.

З таким твердженням в понеділок, 4 січня, під час брифінгу виступила офіційна представниця міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн. Про це повідомили на сайті Global Times.

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Критика теорії

За її словами, всім відомо про так звану теорію витоку вірусу з лабораторії в місті Ухань, де він був штучно зроблений. Майже всі світові вчені і експерти в галузі контролю за захворюваннями, зокрема американські фахівці у цій галузі її критикували.

Китайські вчені неодноразово давали коментарі з цього питання засобам масової інформації. Американські ЗМІ також відвідували Уханьський інститут вірусології, де їм з професійної точки зору повідомляли про реальний стан справ,

– зазначила Чуньїн.

Також вона додала, що китайські журналісти неодноразово наводили цифри і факти, які спростовують подібні твердження.

Брехня і наклеп Поттінджера

Як відзначила представниця, високопоставлений чиновник уряду США Поттінджер нібито продовжує повторювати брехню і наклеп, які вже раніше звучали.

Зазначимо! Від початку спалаху COVID-19 у Китаї захворіли 87 150 людей. 4 634 пацієнти померли, тоді як понад 82 тисячі вже одужали.

"Я дуже сподіваюся, що американська сторона внесе ясність, чим є ця заява: особистою думкою пана Поттінджера чи офіційною позицією США", – також сказала Чуньїн.

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