Повторні зараження COVID-19 можливі навіть при наявності антитіл, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я має у своєму розпорядженні дані про повторні зараження новими штамами коронавірусом, попри наявність антитіл до вірусу. ВООЗ вже отримала декілька повідомлень про те, що в ПАР фіксуються повторні випадки зараження на вірус.

Повторні зараження можливі новим штамом вірусу

Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Сваминатан під час брифінгу заявила, що наразі у світі тривають дослідження того, наскільки вистачає імунітету до COVID-19 у людей, який вже самі перехворіли.

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Ми зараз отримуємо повідомлення про повторні зараження новим штамом вірусу. І з ПАР були попередні повідомлення, які передбачають, що ті люди, які вже перехворіли, можуть знову заразитися,

– сказала вона.

Вакцинація знижує реплікацію вірусу в майбутньому

Вона також зауважила, що серед тих, людей які були вакциновані, більшість переносили коронавірус в легкій формі.

Також ВООЗ має попередні дані про те, що вакцинація знижує вірулентність вірусу, і є ймовірність зниження рівня передачі COVID-19 після вакцинації.

Останні дані про глобальну вакцинацію проти COVID-19 в світі

за даними ВВС

Найкраще забезпечені вакцинами насамперед Велика Британія й США. Вони змогли вкласти багато грошей у розробку вакцин і отже, першими розпочали вакцинацію.

За ними Канада та ЄС, але багато країн з низьким рівнем доходу щеплення ще не почали.

Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу