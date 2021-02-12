Повторні зараження COVID-19 можливі навіть при наявності антитіл, – ВООЗ

Джерело:Твіттер ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я має у своєму розпорядженні дані про повторні зараження новими штамами коронавірусом, попри наявність антитіл до вірусу. ВООЗ вже отримала декілька повідомлень про те, що в ПАР фіксуються повторні випадки зараження на вірус.
Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Сваминатан під час брифінгу заявила, що наразі у світі тривають дослідження того, наскільки вистачає імунітету до COVID-19 у людей, який вже самі перехворіли.
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Ми зараз отримуємо повідомлення про повторні зараження новим штамом вірусу. І з ПАР були попередні повідомлення, які передбачають, що ті люди, які вже перехворіли, можуть знову заразитися,
– сказала вона.
Вона також зауважила, що серед тих, людей які були вакциновані, більшість переносили коронавірус в легкій формі.
Також ВООЗ має попередні дані про те, що вакцинація знижує вірулентність вірусу, і є ймовірність зниження рівня передачі COVID-19 після вакцинації.
за даними ВВС
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу