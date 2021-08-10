Чи пов'язані неврологічні ускладнення після коронавірусу з ушкодженнями мозку: нове пояснення

Швейцарські дослідники довели, що навіть після важкого перебігу коронавірусу, пошкодження мозку повертаються до норми. Це хороша новина для людей, які відчували неврологічні ускладнення після одужання.

У кожного третього є неврологічні ускладнення

Вчені дотепер не можуть пояснити причин, чому ускладнення коронавірусу зберігаються навіть після одужання. Особливо це стосується неврологічних ускладнень, які спостерігаються чи не у кожного третього пацієнта з COVID-19. Найчастіше вони проявляються тривалим відчуттям втоми, "туманом" в голові і порушенням когнітивних функцій.

До теми Підтвердили перший випадок запалення мозку після легкої форми коронавірусу

Вчені знайшли нове пояснення

Команда з Гетеборзького університету вирішила вивчити, як змінюються показники біомаркерів крові, які пов'язані з ушкодженнями центральної нервової системи.

Попередні праці уже вказували на те, що у пацієнтів з найбільш важкою формою COVID-19 в гострій фазі в крові визначаються біомаркери, які вказують на ушкодження центральної нервової системи.

Тепер же вчені провели дослідження за участі 100 людей з легкою, середньою та важкою формою COVID-19. Зразки їх крові проаналізували під час хвороби, а також через 3 і 6 місяців після одужання.

У перспективі функції мозку відновлюються

Спостереження показали, що в гострій фазі хвороби на кисневої терапії або при штучної вентиляції легенів у пацієнтів булице може вказувати на ушкодження нейронів і астроцитів.

Ці показники повернулися в норму при наступних оцінках, хоча 50% учасників скаржилися хоча б на один симптом протягом півроку.

Найчастіше до симптомів відносили швидку втому, порушення пам'яті, відсутність концентрації. Примітно, що тяжкість хвороба не визначала відмінностей в частоті симптомів.

Подальші дослідження повинні підтвердити наявність неврологічних симптомів внаслідок і визначити їхню справжню причину,

– заявила авторка дослідження.

Вчені резюмували, що це свідчить про відсутність пошкоджень тканин мозку і високі шанси на одужання.

Водночас нещодавно вчені опублікували дослідження з дещо іншими даними.

Зокрема, дослідники з Каліфорнійського університету повідомили про перший випадок васкуліту у молодої здорової пацієнтки, яка деякий час після інфікування не скаржилася на головні болі, порушення настрою або зниження когнітивних функцій.

Детально Підтвердили перший випадок запалення мозку після легкої форми коронавірусу