Пояснили, чому не всі люди хворіють на коронавірус

Науковці з'ясували, чому деякі люди не хворіють на COVID-19 або переносять хворобу безсимптомно. Виявилось, що причина цьому – генетика.

Так, у більшості безсимптомних носіїв коронавірусу виявили ген HLA-DRB1 * 04: 01. Цікаво, що він зустрічається далеко не у всіх жителів Землі.

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До такого висновку прийшла група вчених з університету Ньюкасла, що у Великій Британії.

Як проводилось дослідження

Дослідники набрали добровольців та поділили їх на чотири групи: без симптомів, з мінімальними симптомами, з яскраво вираженими симптомами та з важким перебігом хвороби.

Під час проведення різних аналізів і тестів науковці помітили, що ген HLA-DRB1 * 04: 01 втричі частіше зустрічався у людей, які перехворіли на коронавірус майже без симптомів й дізналися про хворобу лише з аналізу на COVID-19.

Дослідники переконані, що носії гену HLA-DRB1 * 04: 01 мають певний захист від важких форм коронавірусу. До слова, найчастіше люди з цим геном зустрічаються на півночі та на заході Європи.

Це говорить про те, що населення європейського походження з більшою ймовірністю залишиться безсимптомним, але все ж буде передавати хворобу сприйнятливим групам населення,

– йдеться в повідомленні.

Відкриття може привести людство до тестів нового виду

Тим часом доктор Карлос Ечеваррія з Інституту трансляційних і клінічних досліджень Університету Ньюкасла вважає, що результати цього дослідження пояснюють, чому деякі люди можуть інфікуватися коронавірусом, але при цьому зовсім не хворіти.

Він додав, що у майбутньому це може призвести до генетичного тестування, яке може вказувати, кого потрібно вакцинувати в першу чергу.