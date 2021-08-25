Про те, що алкоголь може послабити здатність розпізнавати чужі емоції через міміку, було відомо і раніше, проте це питання вивчалося в основному в лабораторних дослідженнях, які давали досить неоднозначні результати. Зокрема, було незрозуміло, яку роль в цьому відіграє стать.

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У новій науковій роботі вперше досліджено механізм дії алкоголю на цю частину сприйняття в реальних умовах за участю чоловіків і жінок з різним рівнем алкогольної інтоксикації.

Як відбувалося дослідження

Автори дослідження знайшли 114 добровольців в барах і ресторанах в невеликому містечку на півдні США, з них 60% – чоловіки. Учасникам запропонували відповісти на питання про те, як часто і в яких кількостях вони п'ють. Потім вони розглядали фотографії осіб, які виражали одну з п'яти емоцій – гнів, радість, смуток, відразу або нейтральний настрій. Концентрація алкоголю в крові вимірювали за допомогою алкотестера.

Алкоголь блокує розпізнавання чужих емоцій

Після того, як вчені проаналізували отримані дані, виявилося, що підвищений рівень алкоголю в крові пов'язаний зі зниженням здатності розпізнавання емоцій у чоловіків, в той час, як у жінок ця функція майже не слабшала. Примітно, що п'яні чоловіки досить точно визначали вираз радості, а ось негативні емоції, в тому числі смуток або огиду – ні.

Зв'язок з насиллям

Це може сприяти агресії та насильству, в першу чергу з боку чоловіків. Ймовірно, жінок це стосується менше, тому здатність розпізнавати емоції на обличчях інших людей захищає їх від небезпечної поведінки в стані сп'яніння.