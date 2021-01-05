Низка світових ЗМІ опублікувала інформацію про появу в Конго нової смертельної "хвороби X". У Центрі громадського здоров'я України заявили, що ці новини неправдиві та не мають підґрунтя.

Джерелом для поширення фейкових повідомлень стала стаття в CNN до документального фільму The Coming Contagion. Про це інформує пресслужба ЦГЗ.

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У документальній стрічці загалом мовиться про ризики появи нових хвороб через вирубку тропічних лісів у Конго та торгівлю дикими тваринами.

В самій статті автори повідомляють, що госпіталізована пацієнтка з захворюванням з вираженим геморагічним синдромом, можливо, є нульовою пацієнткою "хвороби Х". Проте в Центрі громадського здоров'я України наголосили, що ця гіпотеза не підтверджується.

У регіональному офісі ВООЗ в Африці зазначають, що причин для занепокоєння немає. Жодних згадок, окрім цієї статті, про хворобу немає,

– зазначили в ЦГЗ.

Зверніть увагу! У статті CNN автори цитують професора Жан-Жаака Муембе Тамфума, який у 1976 році допоміг виявити лихоманку Ебола.

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