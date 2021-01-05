Поява нової смертельної хвороби в Конго: у МОЗ розвінчали популярні міфи
Низка світових ЗМІ опублікувала інформацію про появу в Конго нової смертельної "хвороби X". У Центрі громадського здоров'я України заявили, що ці новини неправдиві та не мають підґрунтя.
Джерелом для поширення фейкових повідомлень стала стаття в CNN до документального фільму The Coming Contagion. Про це інформує пресслужба ЦГЗ.
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У документальній стрічці загалом мовиться про ризики появи нових хвороб через вирубку тропічних лісів у Конго та торгівлю дикими тваринами.
В самій статті автори повідомляють, що госпіталізована пацієнтка з захворюванням з вираженим геморагічним синдромом, можливо, є нульовою пацієнткою "хвороби Х". Проте в Центрі громадського здоров'я України наголосили, що ця гіпотеза не підтверджується.
У регіональному офісі ВООЗ в Африці зазначають, що причин для занепокоєння немає. Жодних згадок, окрім цієї статті, про хворобу немає,
– зазначили в ЦГЗ.
Що відомо про нову смертельну хворобу в Конго
- У CNN 5 січня опублікували статтю, в якій мовиться про появу нової "хвороби X" у Республіці Конго.
- За словами Жана-Жаака Муембе Тамфума, у місті Інгенде госпіталізували жінку з ознаками геморагічної лихоманки. Втім за кілька тижнів аналізи так і не виявили у неї Еболу або будь-яке інше відоме медицині захворювання.
- Експерт також припустив, що жінка може бути нульовою пацієнткою нового патогенна зі смертоносністю 50 – 90% від смертності при вірусі Ебола (від спричиненої цим вірусом хвороби помирає приблизно половина пацієнтів).
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