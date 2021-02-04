Поєднання Pfizer і AstraZeneca: вчені протестують на людях комбінацію вакцин
У Британії вчені почали вивчати імунну відповідь на поєднання доз двох вакцин проти коронавірусу : перша виробництва компаній Pfizer, друга – AstraZeneca. Результати вчені оголосять не раніше червня.
Джерело: U.S.News
Яке співвідношення вакцин
Вчені аналізують реакцію організму та імунітету на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.
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Дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу,
– зазначили в дослідженні.
Вакцини мають кардинально різні принципи дії:
- векторний тип – вірус, який містить вакцина, позбавлений здатності розмножуватися в клітинах і викликати хворобу;
- мРНК-вакцина працює шляхом введення "в організм інструкцій" для вироблення антитіл.
Ймовірно, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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