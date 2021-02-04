Поєднання Pfizer і AstraZeneca: вчені протестують на людях комбінацію вакцин

У Британії вчені почали вивчати імунну відповідь на поєднання доз двох вакцин проти коронавірусу : перша виробництва компаній Pfizer, друга – AstraZeneca. Результати вчені оголосять не раніше червня.
Джерело: U.S.News
Вчені аналізують реакцію організму та імунітету на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.
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Дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу,
– зазначили в дослідженні.
Інформація з сайту компанії AstraZeneca та Європейського агентства лікарських засобів.
Ймовірно, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.Які наразі відомі науці вакцини – читайте в матеріалі 24 каналу – Вакцини проти COVID-19: які зараз є доступні варіанти та що про них відомо.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу