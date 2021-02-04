Поєднання Pfizer і AstraZeneca: вчені протестують на людях комбінацію вакцин

У Британії вчені почали вивчати імунну відповідь на поєднання доз двох вакцин проти коронавірусу : перша виробництва компаній Pfizer, друга – AstraZeneca. Результати вчені оголосять не раніше червня.

Джерело: U.S.News

Яке співвідношення вакцин

Вчені аналізують реакцію організму та імунітету на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.

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Дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу,

– зазначили в дослідженні.

м – РНК-вакциною.

Цікаво, що

Інформація з сайту компанії AstraZeneca та Європейського агентства лікарських засобів.

Вакцини мають кардинально різні принципи дії:

векторний тип – вірус, який містить вакцина, позбавлений здатності розмножуватися в клітинах і викликати хворобу;

мРНК-вакцина працює шляхом введення "в організм інструкцій" для вироблення антитіл.

Ймовірно, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.

​Які наразі відомі науці вакцини –

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу