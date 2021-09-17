Водночас з початку весни проводили дослідження щодо поєднання різного типу вакцин та їхнього впливу на клітини імунітету зокрема. Про це в ефірі 24 каналу розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.
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"Поєднання одного типу вакцин – це не проблема, тому що вони однакові за структурою", – зазначила Ольга Кобевко.
Вакцини від COVID-19 створені за одним принципом
Згідно з інформацією лікарки-інфекціоністки, так само поєднують векторні вакцини, наприклад, виробництва Індії та Південної Кореї або Італії та Південної Кореї. Вони абсолютно непроблемні.
У відповідь на запитання про те, чи можна зробити другу дозу іншою вакциною, наприклад Moderna, якщо першу дозу робили вакциною Pfizer і вона закінчилася – Ольга Кобевко відповіла ствердно – "так".
Вони (вакцини – 24 канал) однотипні, створені за одним принципом. Їхня структура майже однакова.
Водночас вона зауважила, що наразі середній рівень вакцинації в Україні становить приблизно 10% – регіони дають різні показники. За словами Ольги Кобевко – це недостатній рівень вакцинації, тож він жодним чином не може вплинути на третю хвилю коронавірусу.
Кобевко про вакцинацію від коронавірусу: дивіться відео
Комбінація вакцин від COVID-19: головне
- В липні в Україні схвалили рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики – дозволили поєднувати мРНК-вакцини (які не містять живого вірусу і не втручаються в ДНК людини) під час імунізації проти коронавірусу.
- Наразі якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, то для другої дози можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.
- У випадку, коли перше щеплення зробили препаратом Moderna, для другого можна використовувати Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки. Інтервал між першою та другою дозами – 28 днів.