Поєднання вакцин – не проблема, – інфекціоністка про щеплення від COVID-19

У світі не рекомендували поєднання двох препаратів до травня 2021 року. Наразі у Міністерстві охорони здоров'я дозволили комбінувати вакцини проти коронавірусу Moderna та Pfizer.

Водночас з початку весни проводили дослідження щодо поєднання різного типу вакцин та їхнього впливу на клітини імунітету зокрема. Про це в ефірі 24 каналу розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.

Зверніть увагу У МОЗ дозволили комбінувати Moderna та Pfizer

"Поєднання одного типу вакцин – це не проблема, тому що вони однакові за структурою", – зазначила Ольга Кобевко.

Вакцини від COVID-19 створені за одним принципом

Згідно з інформацією лікарки-інфекціоністки, так само поєднують векторні вакцини, наприклад, виробництва Індії та Південної Кореї або Італії та Південної Кореї. Вони абсолютно непроблемні.

У відповідь на запитання про те, чи можна зробити другу дозу іншою вакциною, наприклад Moderna, якщо першу дозу робили вакциною Pfizer і вона закінчилася – Ольга Кобевко відповіла ствердно – "так".

Вони (вакцини – 24 канал) однотипні, створені за одним принципом. Їхня структура майже однакова. Ольга Кобевко Лікарка-інфекціоністка

Водночас вона зауважила, що наразі середній рівень вакцинації в Україні становить приблизно 10% – регіони дають різні показники. За словами Ольги Кобевко – це недостатній рівень вакцинації, тож він жодним чином не може вплинути на третю хвилю коронавірусу.

Кобевко про вакцинацію від коронавірусу: дивіться відео

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