Поєднання яких вакцин дає найкращий результат: дослідження

Вчені опублікували нове дослідження, яке порівнює ефективність комбінованої вакцинації – перше та друге щеплення проводили різними препаратами.

Комбінація вакцин Moderna або Novavax з AstraZeneca або Pfizer

У тих, хто вперше щепився Pfizer, після другої дози вакциною Moderna утворилось у 1,3 раза більше антитіл, ніж після двох доз Pfizer. Водночас після уколу Novavax антитіл було на 20% менше.

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Також поєднання вакцин Pfizer і Novavax виявилося ефективнішим, ніж щеплення двома дозами AstraZeneca. Однак це поєднання спровокувало меншу кількість антитіл, ніж дві дози Pfizer.

У тих, хто поєднав вакцини AstraZeneca і Modernа, кількість антитіл до COVID-19 збільшилась у 17 разів, порівняно з людьми, які двічі щепилися AstraZeneca.

Серед тих учасників дослідження, які отримали щеплення AstraZeneca та Novavax, цей показник був у 4 рази вищий.

Як працює імунітет

Загалом це поєднання викликало найбільшу Т-клітинну імунну відповідь, йдеться у дослідженні.

Цей висновок має важливе значення для країн з низьким рівнем доходу, які ще не завершили свої кампанії первинної вакцинації, оскільки він передбачає, що можна забезпечити захист від COVID-19 без мРНК-вакцин – і, отже, ультрахолодних сховищ. Ці дві вакцини (AstraZeneca та Novavax) можна зберігати у холодильнику,

– кажуть науковці.

Дослідники попередили не пов'язувати кількість антитіл з силою імунного захисту та ефективністю вакцини.

Відсутність антитіл після вакцинації не означає відсутність імунного захисту від вірусу, так само як і велика кількість антитіл не гарантує імунітет до COVID-19.