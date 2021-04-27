Позмінна робота збільшує ризик госпіталізації з COVID-19 у кілька разів

Вчені вперше зіставили ризик госпіталізації з COVID-19 з робочим графіком. Виявилося, що люди, які працюють в різні зміни у 2-3 рази частіше потрапляють в лікарню.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені використовували дані Британського Біобанку про понад 280 осіб у віці 40-69 років. Вони зіставили інформацію про їхнє здоров'я й особливості роботи з даними про захворюваність COVID-19.

Також на тему: Люди після самоізоляції незаразні попри позитивний ПЛР-тест

Критерієм цієї хвороби в цій науковій роботі була інфекція, підтверджена ПЛР-тестом у госпіталізованих пацієнтів.

Позмінна робота підвищує ризик ускладнень коронавірусу

Дослідження показало, що в порівнянні з показниками тих, хто регулярно працює у звичайні денні години:

періодична позмінна робота пов'язана зі збільшенням ризику зараження SARS-CoV-2 в середньому у два рази;

постійна позмінна робота – зі збільшенням цього ризику у 2,5 раза;

регулярна нічна позмінна робота – в 3 рази;

нерегулярна нічна позмінна робота – у 3,5 раза.

У розрахунках вчені враховували додаткові фактор ризику, включаючи стать, вік, вагу, тривалість сну, вживання алкоголю, куріння. Вони показали, ці дані вірні й для людей однакових або подібних професій: ризик захворювання COVID-19 пов'язаний з типом робочого графіку.

Чому позмінна робота має негативний влив

Чому позмінна робота погано впливає на здоров'я, точно не відомо. Вчені вважають, що це відбувається через порушення сну і циркадних ритмів, а також погане харчування. Оскільки ці фактори здатні призводити до зниження імунітету.