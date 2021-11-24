Про нові обов'язкові правила для працівників Укрпошти й Укрзалізниці розповів очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу 22 листопада. Остаточно рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 24 листопада.

До теми Примусова вакцинація від COVID-19: чи можуть її запровадити в Україні та наскільки це законно

Невакцинованих людей відсторонюватимуть від роботи вже з 9 грудня 2021 року без збереження зарплати. Обов'язковим паспорт про вакцинацію стане для таких груп:

працівників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників установ та закладів, які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівників підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

До останнього пункту належать, зокрема, працівники Укрпошти та Укрзалізниці. Зауважимо, що приступити до роботи можуть працівники, які отримали хочу б першу дозу препарату проти COVID-19.

Довідка. Без щеплення дозволять працювати представникам таких професій лише за наявності абсолютних протипоказань до проведення вакцинації.

Обов'язкова вакцинація: що відомо