Працівники Укрпошти й Укрзалізниці відтепер зобов'язані вакцинуватись
Джерело:24 канал
В Україні розширять перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. Зокрема мовиться про працівників Укрпошти та Укрзалізниці.
Про нові обов'язкові правила для працівників Укрпошти й Укрзалізниці розповів очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу 22 листопада. Остаточно рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 24 листопада.
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Невакцинованих людей відсторонюватимуть від роботи вже з 9 грудня 2021 року без збереження зарплати. Обов'язковим паспорт про вакцинацію стане для таких груп:
- працівників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- працівників установ та закладів, які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- працівників підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
До останнього пункту належать, зокрема, працівники Укрпошти та Укрзалізниці. Зауважимо, що приступити до роботи можуть працівники, які отримали хочу б першу дозу препарату проти COVID-19.Довідка. Без щеплення дозволять працювати представникам таких професій лише за наявності абсолютних протипоказань до проведення вакцинації.
Обов'язкова вакцинація: що відомо
- З 8 листопада в Україні набув чинності наказ МОЗ щодо затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації.
- Зокрема мовилось про викладачів навчальних закладів та центральних органів виконавчої влади.
- Також під такі зобов'язання можуть потрапити і медики.