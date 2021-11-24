Працівники Укрпошти й Укрзалізниці відтепер зобов'язані вакцинуватись

В Україні розширять перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. Зокрема мовиться про працівників Укрпошти та Укрзалізниці.

Про нові обов'язкові правила для працівників Укрпошти й Укрзалізниці розповів очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу 22 листопада. Остаточно рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 24 листопада.

До теми Примусова вакцинація від COVID-19: чи можуть її запровадити в Україні та наскільки це законно

Невакцинованих людей відсторонюватимуть від роботи вже з 9 грудня 2021 року без збереження зарплати. Обов'язковим паспорт про вакцинацію стане для таких груп:

працівників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників установ та закладів, які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівників підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

До останнього пункту належать, зокрема, працівники Укрпошти та Укрзалізниці. Зауважимо, що приступити до роботи можуть працівники, які отримали хочу б першу дозу препарату проти COVID-19.

Обов'язкова вакцинація: що відомо

З 8 листопада в Україні набув чинності наказ МОЗ щодо затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації.

Зокрема мовилось про викладачів навчальних закладів та центральних органів виконавчої влади.

Також під такі зобов'язання можуть потрапити і медики.