Правда чи міф: наскільки дієвими є дезінфекційні серветки

Дбаючи про здоров'я – своє та близьких, люди купують багато різної продукції з категорії санітайзери, у тому числі – дезінфекційні серветки. Водночас не усі знають, наскільки ефективними вони є, чи відрізняються дезінфекційні серветки від антибактеріальних та чи можуть вони замінити антисептик. Ми зібрали міфи, які найчастіше можна почути щодо ефективності дезінфекційних серветок.

Міф 1. Дезінфекційні засоби сушать шкіру

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, ефективними дезінфікційними засобами є ті, які містять у своєму складі не менше ніж 60% спирту. Спирт дійсно може сушити шкіру при частому застосуванні.

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Важливо також знати, що спиртові засоби позбавляють шкіру ліпідів (тобто жирів, зокрема, керамідів) – саме тому й з'являється неприємне відчуття сухості, але так відбувається й при частому митті рук милом.

Але окрім спирту, сучасні знезаражувальні засоби містять пом'якшувальні та зволожувальні інгредієнти, тож таким збалансованим складом можна обробляти руки, анітрохи не боячись за стан шкіри.

Наприклад, вологі дезінфекційні серветки Smile Sterill Bio мають у своєму складі 70-відсотковий спиртовий розчин та екстракт алое, що не лише ефективно очищує шкіру від мікробів, вірусів та грибів, а й доглядає за нею.

Також негативно впливати на стан шкіри рук може миття рук надто гарячою водою, вітер і сухість повітря, погана якість паперових рушників, відсутність догляду за руками.

Аби захистити шкіру рук, при частому застосуванні дезінфекційних засобів, обов’язково користуйтеся кремами, лосьйонами чи навіть живильними масками для рук. Це стосується як жінок, так і чоловіків.

Ще одним дієвим засобом підтримки шкіри є зволоження повітря.

Міф 2. Що більше дезінфектанту, то краще

Суха шкіра не є умовою, щоб припиняти ретельно мити чи обробляти руки дезінфекційними засобами.

Часто ми спостерігаємо, як у громадських місцях дехто не протирає, а мало не миє руки санітайзером. Але більше не означає краще.

Для повноцінної обробки рук чи дезінфекції поверхонь достатньо 1 – 2 натискань рідкого антисептика, якими наразі оснащені більшість громадських місць, або однієї якісної дезінфекційної серветки.

Як правильно використовувати дезінфекційні серветки?

Для дезінфекції шкіри: ретельно обробити шкіру протягом 1 хвилини.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Для дезінфекції поверхонь: рівномірно протерти поверхні до повного зволоження протягом 1 хвилини.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Особливо актуальне застосування дезінфекційних серветок у громадських місцях. Так, наприклад, на дитячому майданчику, де безліч неочищених поверхонь, батьки повинні бути уважними та забезпечити безпеку дітям.

Педіатр Юлія Самофал радить використовувати саме дезінфекційні серветки, оскільки розпилений антисептик є ризик вдихнути, а гель досить довго висихає і дитина може його спробувати.

Міф 3. Усі дезінфекційні засоби – однакові

Це хибне узагальнення, адже ефективність засобу визначається вмістом спирту та інших діючих речовин. Передусім, купуючи засіб для очищення рук та поверхонь, слід визначитись, який продукт вам потрібний – антибактеріальний чи дезінфекційний.

У боротьбі з вірусами ефективнішими є саме дезінфекційні засоби, про що має бути зазначено на пакуванні чи етикетці.

Зокрема, технологи зазначають, що про ефективність дезінфекційного засобу свідчить інформація на етикетці про перевірки на бактерицидні та фунгіцидні властивості.

Обираючи антисептичну та дезінфекційну продукцію, слід пересвідчитись, чи проходила вона лабораторні дослідження й чи отримала знак якості. До прикладу,успішно пройшли всі етапи перевірки й були внесені до Державного реєстру дезінфекційних засобів.

Експериментально підтверджено, що Smile Sterill Bio ефективно очищують шкіру та поверхні предметів від таких небезпечних вірусів, як:

грип,

кір,

епідемічний паротит,

гепатити,

норовірус, аденовірус,

вірус Коксакі,

SARS-CoV2, який викликає COVID-19,

вірус імунодефіциту та ін.

Як дібрати правильний дезінфекційний засіб

У сучасному світі мати при собі якісний засіб для знезараження шкіри та поверхонь – уже навіть не потреба, а наш обов'язок – перед собою та тими, із ким ми контактуємо.

Тож передусім уважно вивчіть склад засобу: у ньому має бути не менше ніж 60% спирту. Якщо вам часто доводиться дезінфікувати руки, важливо, щоб серед інгредієнтів були додаткові компоненти, які захищають шкіру від подразнень. До прикладу, екстракт алое вера.

Також з'ясуйте, який вид знезаражувальних засобів вам найзручніше використовувати. Приміром, рідкий засіб може призвести до неприємностей: розлитися в сумці, залишити плями на одязі або, що гірше, при необачному застосуванні (якщо це спрей) потрапити на слизову оболонку очей чи дихальних шляхів.

Для дітей, людей похилого віку та з порушеною координацією рухів оптимальним варіантом є дезінфекційні серветки: обробляти ними руки та поверхні зручно та безпечно.

Як ми вже зазначали, вологими серветками можна обробляти й руки, і поверхні в громадських приміщеннях, а також особисті предмети, яких ми раз по раз торкаємося: ключі, гаманці, платіжні картки тощо. На них скупчуються як бактерії, так і гриби та віруси. Тому обирайте не просто антибактеріальні засоби, а дезінфекційні, тобто комплексної дії, що має бути зазначено на упаковці.