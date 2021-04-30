Правда чи міф: найпоширеніші питання про коронавірус

З початку пандемії коронавірусу у світі минуло більше року. За цей час серед людей поширилося чимало міфів та чуток про інфекцію. Що з цього правда, що брехня – читайте далі.
Оскільки світ продовжує боротися з коронавірусом, він також бореться з іншим видом епідемії – дезінформацією . "Інфодемія" настільки ж шкідлива, як і сам COVID-19, змушуючи людей применшувати тяжкість захворювання та ігнорувати поради щодо профілактики та лікування.
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Інфекціоністка Леся Радковська спростувала найпоширеніші міфи про коронавірусну інфекцію в інтерв’ю 24 каналу.
Правда чи міф про коронавірус
- Вакцинацію придумали для того, аби чіпувати людство?
Міф.
- Після коронавірусу нюх і смак можна втратити назавжди?
Міф.
- Затримкою дихання на 10 секунд можна поставити собі діагноз?
Міф.
- Коронавірус створили штучно?
Можливо. Не буду заперечувати, бо наразі остаточно невідомо.
- Після коронавірусу у жінки може пропасти менструація?
Можливо. Це пов’язано із гормонами, але все налагоджується. Потрібно тримати зв’язок з гінекологом.
- Коронавірус, як грип, тому його боятися не треба?
Міф.
- Коронавірус викликає випадіння волосся?
Міф.
- ШВЛ робить тільки гірше, після апарату більшість помирають?
Міф. ШВЛ — життєвонеобхідний. Чому високий ризик смерті? Бо до ШВЛ підключають уже дуже важких пацієнтів, а не всі виходять з цього стану.
- Якщо пити теплу воду, то коронавірус можна вимити із слизових?
Міф. Перекисем, сіллю, содою і всім іншим теж не треба промивати горло!
- Коронавірус майже завжди передається через заражені поверхні, а не повітря?
Повітрям коронавірус передається однозначно, але через поверхні це теж можливо. Інфікована людина без маски покашляла, доторкнулася руками до обличчя, а потім взяла цими ж руками круасан і… Передумала його купувати. А я беру цей круасан, купую і з’їдаю. Тобто ризик зараження у такому випадку є.