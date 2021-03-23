Правило не дуже раціональне, – науковець про вимогу носити маски на вулиці

У Кабміні заявили, що усі жителі червоної зони карантину в Україні зобов'язані носити захисні маски на територіях загального користування. Однак таке рішення може бути не зовсім раціональним.

Кандидат медичних наук Борис Донськой заявив, що носіння маски є доречним, коли неможливо уникнути тісного перебування з іншими людьми. Як він заявив, якщо особа перебуває на свіжому повітрі за кілька метрів він іншої, то ризики передачі вірусу є дуже низькими.

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За словами Донського, на свіжому повітрі концентрація вірусу знижується з кожним метром. Однак все залежить від того, яку кількість часточок розповсюджує хворий.

Як на мене, це правило не дуже раціональне, бо якщо між людьми на відкритому повітрі декілька метрів і вони ні до кого не наближаються, то шанси передачі вірусу малоймовірні,

– заявив науковець.

Донський зауважив, що доречність такого нововведення можна з'ясувати лише експериментальним шляхом.

Імунітет від COVID-19 та "британський" штам

Особам, які повертаються в Україну з-за кордону задля вакцинації проти COVID-19, більше не доведеться відбувати самоізоляцію. Однак задля цього потрібно мати запрошенням на щеплення.

Донський заявив, що наразі важко сказати, чи ті особи, які вже перехворіли на COVID-19, більш захищені від нових штамів коронавірусу, ніж усі інші люди.

За його словами, у кожного це може проявлятися по-різному.

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Детальніше про вимогу носити маски на вулицях: дивіться відео

Що цьому передувало

Кабінет Міністрів України 23 березня 2021 року оприлюднив постанову, у якій мовиться, що всі жителі населених пунктів, які належать до червоної зони карантину, мусять носити захисні маски на територіях загального користування.

Зокрема, мовиться про: парки, м айдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, пляжі, кладовища та інші місця.

Окрім того, у "червоних" регіонах заборонили роботу канатних доріг.



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу