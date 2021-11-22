Право на евтаназію: у Німеччині заборонять проводити цю операцію нещепленим від COVID-19
Джерело:Verein Sterbehilfe
Асоціація евтаназії (Verein Sterbehilfe) у Німеччині заборонить проводити цю операцію тим, хто може бути хворий на коронавірус або не прищеплений від цієї інфекції. Річ у тім, що через це зростає ймовірність, що вірус буде надалі поширюватись.
Вчені пояснюють це тим, що згідно з законом, під час евтаназії поруч із хворим можуть бути люди. Втім вони ризикують заразитися смертельно-небезпечним вірусом.
Увага Чи може виникнути тромбоз після вакцинації проти коронавірусу
Отже, евтаназію дозволять робити лише тим, хто вакцинований або одужав після зараження коронавірусом. Новий порядок підготовки до евтаназії запроваджують як мінімум у двох європейських містах:
- Цюриху (Швейцарія);
- Гамбурзі (Німеччина).
Евтаназія та підготовка до неї вимагає відповідальності тих, хто прийняв рішення померти, але потребує людської близькості,
– мовиться у заяві асоціації.
Однак, там додають, що така "близькість", наприклад, присутність небайдужих людей, може обернутися їхнім зараженням, оскільки вірус може поширитися і від померлої людини.
Евтаназія у Німеччині: передісторія
У лютому 2020 року Конституційний суд Німеччини визнав право громадян країни на добровільну евтаназію. Її може здійснити представник комерційної медичної організації чи будь-який лікар, який займається лікарською практикою.
Де ще у світі дозволена евтаназія
- У березні 2021 року парламент Іспанії ухвалив закон про легалізацію евтаназії.
- Також евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах. Наприкінці січня 2021 року парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.
- У жовтні 202 року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.