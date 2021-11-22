Право на евтаназію: у Німеччині заборонять проводити цю операцію нещепленим від COVID-19

Асоціація евтаназії (Verein Sterbehilfe) у Німеччині заборонить проводити цю операцію тим, хто може бути хворий на коронавірус або не прищеплений від цієї інфекції. Річ у тім, що через це зростає ймовірність, що вірус буде надалі поширюватись.

Вчені пояснюють це тим, що згідно з законом, під час евтаназії поруч із хворим можуть бути люди. Втім вони ризикують заразитися смертельно-небезпечним вірусом.

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Отже, евтаназію дозволять робити лише тим, хто вакцинований або одужав після зараження коронавірусом. Новий порядок підготовки до евтаназії запроваджують як мінімум у двох європейських містах:

Цюриху (Швейцарія);

Гамбурзі (Німеччина).

Евтаназія та підготовка до неї вимагає відповідальності тих, хто прийняв рішення померти, але потребує людської близькості,

– мовиться у заяві асоціації.

Однак, там додають, що така "близькість", наприклад, присутність небайдужих людей, може обернутися їхнім зараженням, оскільки вірус може поширитися і від померлої людини.

Евтаназія у Німеччині: передісторія

У лютому 2020 року Конституційний суд Німеччини визнав право громадян країни на добровільну евтаназію. Її може здійснити представник комерційної медичної організації чи будь-який лікар, який займається лікарською практикою.

Евтаназія – що це? Це припинення життя людини у швидкий та безболісний спосіб. Її застосовують для людей, які мають невиліковне захворювання й більше не хочуть терпіти біль. Термін "евтаназія" вперше вжив Френсіс Бекон у XVII столітті, щоб визначити "легку смерть".

Де ще у світі дозволена евтаназія