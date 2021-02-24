Згідно з дослідженням, деякі професії можуть бути пов'язані з підвищеною ймовірністю вживання алкоголю у віці 40 – 69 років.

Дослідники з університету Ліверпуля проаналізували дані про 100 817 дорослих з усієї Великої Британії, середній вік яких становить 55 років. Всі вони були прийняті на роботу в Біобанк країни в період з 2006 по 2010 рік.

До теми Як наркотики, алкоголь і тютюн пов'язані зі здоров'ям серця молоді: нові цифри

Щоб вивчити зв'язок між родом занять і споживанням алкоголю, автори попросили учасників вести щоденник.

Пияками у Британії вважаються жінки, які споживають понад 35 одиниць алкоголю в тиждень та чоловіки, які споживають більше ніж 50 одиниць алкоголю в тиждень.

Одна одиниця алкоголю визначається як 10 мілілітрів (8 грамів) чистого алкоголю, а типові порції звичайних алкогольних напоїв (такі як склянка вина на 175 мілілітрів або пінта пива) містять від однієї до трьох одиниць алкоголю.

Словом, 77 з 353 оглянутих професій у Британії були пов'язані з підвищеним рівнем вживання алкоголю. 17 907 учасників віднесли до категорії сильно питущих.

Найбільший коефіцієнт вживання алкоголю спостерігався серед:

прибиральників,

менеджерів ліцензованих приміщень,

малярів,

будівельників.

Хто найрідше зловживав алкоголем

Представники духовенства, фізики, геологи, метеорологи та лікарі-практики найрідше вживали алкоголь.

Автори також виявили, що асоціації між родом професії у чоловіків і жінок відрізняються. Для чоловіків з пияцтвом були пов'язані професії кваліфікованого фахівця, а для жінок з пияцтвом були пов'язані професії на старших керівних посадах.

Автори попереджають, що через перехресний характер дослідження не вдалося встановити причинно-наслідковий зв'язок між споживанням алкоголю і професією. Окрім того, оскільки дані були зібрані в період з 2006 по 2010 рік, невідомо, чи змінилось щось в алкогольній поведінці представників різних професій з тих часів.