Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що така масштабна вакцинація проти COVID-19 стала б "найбільшим подвигом в історії медицини".

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Я закликаю своїх колег-лідерів G7 приєднатися до нас, щоб припинити цю жахливу пандемію, і пообіцяти, що ми ніколи не дозволимо повторити наслідків коронавірусу,

– сказав політик.

Під час зустрічі Борис Джонсон також має намір обговорити необхідність збільшення виробництва препаратів проти COVID-19.

Окрім цього, він спробує домовитися про зниження бар'єрів для міжнародного поширення вакцин і про збільшення обміну надлишкових доз з країнами, що розвиваються через ініціативу COVAX.

Зверніть увагу! По всьому світу використали вже понад 2 мільярди вакцин проти коронавірусу. З цих доз 37% ввели у країнах з високим рівнем доходу.

Ситуація з коронавірусом у світі: коротко

Станом на 6 червня 2021 року в світі зафіксували понад 173 мільйонів випадків зараження COVID-19.

Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 156 мільйонів людей.

Померли від ускладнень хвороби понад 3 мільйони 736 тисяч осіб.

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