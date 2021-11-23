Прем'єр Ізраїлю привів сина на щеплення

Він приїхав до центру вакцинації у поліклініку лікарняної каси "Клаліт" у Герцліїі з дев'ятирічним сином Давидом. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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Для вакцинації дітей в Ізраїлі, як і в Укаїні, використовуватимуть препарат від компаній Pfizer-BioNTech. Нещодавно у компанії заявили, що їхня COVID-вакцина Pfizer на 100% ефективна для дітей.

Беннет також закликав усіх батьків відвести своїх дітей до центрів вакцинації, щоб захистити їх від коронавірусної інфекції.

Сьогодні ми розпочинаємо всеізраїльську кампанію з вакцинації дітей, насамперед, щоб їх захистити. Зараз зробили щеплення Давиду. Це захищає і наших дітей, і наших батьків, і всю державу Ізраїль,

– мовиться у повідомленні.

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За його словами, що попит на вакцинацію у віковій групі від 5 до 11 років в перший день виявився досить низьким. Тож прем’єр-міністр вирішив вакцинувати сина, щоб спонукати інших батьків зробити те саме.

Коронавірус та вакцинація дітей в Ізраїлі

На сьогодні кількість щоденних випадків зараження COVID-19 в Ізраїлі продовжує падати, проте, згідно з даними міністерства охорони здоров'я країни, більшість нових випадків вірусу припадає на дітей і підлітків – майже половина активних випадків захворювання.

Влада Ізраїлю розраховує, що вакцинація дітей дасть змогу знизити захворюваність і уникнути нової хвилі коронавірусу.

Увага! За весь період пандемії в Ізраїлі зафіксували понад 1,3 мільйона випадків зараження коронавірусом та приблизно 8,1 тисячі смертей від захворювання.

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Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу в Україні:

через сімейного лікаря;

через сервіс Helsi;

за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 ,

, прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.