Прем'єр привів на щеплення сина: в Ізраїлі стартувала вакцинація дітей від COVID-19
Джерело:фейсбук прем'єр-міністра Ізраїлю
В Ізраїлі з вівторка, 23 листопада, почали вакцинувати від коронавірусу дітей, віком від 5 до 11 років. Того ж дня на щеплення свого сина привів й прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет.
Прем'єр Ізраїлю привів сина на щеплення
Він приїхав до центру вакцинації у поліклініку лікарняної каси "Клаліт" у Герцліїі з дев'ятирічним сином Давидом. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
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Для вакцинації дітей в Ізраїлі, як і в Укаїні, використовуватимуть препарат від компаній Pfizer-BioNTech. Нещодавно у компанії заявили, що їхня COVID-вакцина Pfizer на 100% ефективна для дітей.
Беннет також закликав усіх батьків відвести своїх дітей до центрів вакцинації, щоб захистити їх від коронавірусної інфекції.
Сьогодні ми розпочинаємо всеізраїльську кампанію з вакцинації дітей, насамперед, щоб їх захистити. Зараз зробили щеплення Давиду. Це захищає і наших дітей, і наших батьків, і всю державу Ізраїль,
– мовиться у повідомленні.
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За його словами, що попит на вакцинацію у віковій групі від 5 до 11 років в перший день виявився досить низьким. Тож прем’єр-міністр вирішив вакцинувати сина, щоб спонукати інших батьків зробити те саме.
Коронавірус та вакцинація дітей в Ізраїлі
На сьогодні кількість щоденних випадків зараження COVID-19 в Ізраїлі продовжує падати, проте, згідно з даними міністерства охорони здоров'я країни, більшість нових випадків вірусу припадає на дітей і підлітків – майже половина активних випадків захворювання.
Влада Ізраїлю розраховує, що вакцинація дітей дасть змогу знизити захворюваність і уникнути нової хвилі коронавірусу.Увага! За весь період пандемії в Ізраїлі зафіксували понад 1,3 мільйона випадків зараження коронавірусом та приблизно 8,1 тисячі смертей від захворювання.
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Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу в Україні:
- через сімейного лікаря;
- через сервіс Helsi;
- за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- прийти та стати в живу чергу.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.