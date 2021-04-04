Прем'єр Великої Британії Джонсон може оголосити про послаблення локдауну вже завтра, – ЗМІ

У Великій Британії на тлі зниження захворюваності на COVID-19 хочуть послабити карантин. Про пом'якшення обмежень прем'єр-міністр Борис Джонсом може оголосити у понеділок, 5 квітня.

Зазначається, що ключову роль у покращенні епідемічної ситуації в країні відіграв процес вакцинації населення.

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У зв'язку з різким зниженням щоденної смертності та стабілізацією кількості випадків захворювання й завдяки продовженню розгортання вакцинації Борис Джонсон завтра (5 квітня – 24 канал) оголосить про нові заходи щодо послаблення локдауну,

– пишуть журналісти.

Варто зазначити, що протягом двох останніх днів у Великій Британії фіксують по 10 смертей від коронавірусу. Тиждень тому зареєстрували лише 19 летальних випадків через інфекцію.

Водночас показники захворюваності стали нижчими від тих, що були у вересні 2020 року.

Ситуація з коронавірусом у Великій Британії: коротко

З початку пандемії у Великій Британії виявили 4 359 388 випадків зараження COVID-19.

Перемогти хворобу змогли 3 901 642 громадяни. Померли від ускладнень інфекції 126 836 пацієнтів.

Протягом минулої доби, 3 квітня, коронавірус виявили у 2 297 осіб.

Останні дані не включають Уельс та Північну Ірландію, вони призупинили інформування щодо епідситуації напередодні Великодня.